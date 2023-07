Timofeeva-Baindl in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2023

Maria Timofeeva affronterà Kateryna Baindl nella finale del torneo WTA 250 di Budapest 2023. Non poteva esserci finale più inaspettata in Ungheria, dove a contendersi il titolo saranno Timofeeva e Baindl. Da un lato la lucky loser russa, appena 19enne, che in semifinale ha sorpreso Podoroska. Dall’altro l’ucraina, numero 100 del mondo, che nello stesso giorno ha battuto sia Stollar che Liu. Tra le due non ci sono precedenti.

Timofeeva e Baindl scenderanno in campo domenica 23 luglio alle 17:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.