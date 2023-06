Basket femminile, Europei 2023: il regolamento della competizione

È tutto pronto per il via agli Europei 2023 di basket femminile: ecco quindi tutto il regolamento della competizione. Innanzitutto, occorre ricordare che si giocherà tra giovedì 15 e domenica 25 giugno, con le partite dei gironi che si giocheranno tra Israele e Slovenia, con la fase a eliminazione diretta che si consumerà tutta a Lubiana. Sono sedici le Nazionali in gioco, divise in quattro gironi: il Gruppo A e il B si svolgeranno a Tel Aviv, il Gruppo C e D a Lubiana.

La prima classificata dopo le tre partite della fase a gironi si qualifica direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si sfideranno per decidere il passaggio del turno, con questo schema: 2° Gruppo A vs 3° Gruppo B, 3° Gruppo A vs 2° Gruppo B, 2° Gruppo C vs 3° Gruppo D, 3° Gruppo C vs 2° Gruppo D. Tutte le sfide, quindi fino alla finale, si giocheranno su gara unica.

Ma attenzione, perché anche le perdenti dei quarti di finale continueranno a giocare, in quanto in palio ci sono anche posti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al torneo di pre-qualificazione ai Mondiali del 2026.

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

BASKET FEMMINILE EUROPEI 2023, REGOLAMENTO IN OTTICA OLIMPIADI 2024 E MONDIALI 2026

QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 – Sei gli slot disponibili per le squadre europee, con la Francia qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Quindi, altre cinque squadre strapperanno il pass. Oltre alle prime quattro, si svilupperà un “torneo parallelo”, come detto, tra le quattro squadre che usciranno sconfitte dai quarti di finale.

QUALIFICAZIONI TORNEO PRE-QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2026 – In questo caso, sono quattro i posti a disposizione delle squadre europee. A partecipare a questo torneo saranno le squadre che, tra le sei che parteciperanno alle qualificazioni olimpiche, non riusciranno a strappare il pass per Parigi 2024. Questo vuol dire che se tutte le sei squadre impegnate riusciranno a qualificarsi per le Olimpiadi, a partecipare alle pre-qualificazioni dei Mondiali saranno le successive quattro squadre meglio piazzate in questi Europei.