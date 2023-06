Calciomercato: Inter su Audero, la Sampdoria chiede 10 milioni

L’Inter sarebbe interessata ad Audero. Il portiere della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B, vorrebbe ritornare in Serie A. I nerazzurri sono ala ricerca di un portiere che possa far rifiatare Onana o che eventualmente lo sostituisca in caso di cessione. Sul portiere italiano ci sarebbero anche Bologna e Lazio. Il club blucerchiato chiede 10 milioni per far partire il suo estremo difensore.