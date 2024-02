Wta Abu Dhabi 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Abu Dhabi 2024, evento in programma dal 5 all’11 febbraio. La kazaka Elena Rybakina guida il seeding, seguita da due top 10 come la tunisina Ons Jabeur e la greca Maria Sakkari. Al via altre giocatrici di spicco come Ostapenko e Krejcikova, ma anche Naomi Osaka ed Emma Raducanu, entrambe omaggiate di una wild card. Non sono presenti tenniste italiane. Il prize money complessivo ammonta a €854.950. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 ABU DHABI 2024

PRIMO TURNO – € 8.210 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 12.200 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – € 22.430 (108 punti)

SEMIFINALE – € 47.450 (195 punti)

FINALISTA – € 81.230 (325 punti)

VINCITRICE – € 131.590 (500 punti)