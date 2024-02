Wta Abu Dhabi 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Abu Dhabi 2024, torneo di scena da lunedì 5 a domenica 11 febbraio. Tornano in gara, a poche settimane dagli Australian Open, diverse top players per il primo dei tre ricchi tornei in programma in Medio Oriente. Prima testa di serie del torneo sarà Elena Rybakina, dietro di lei Ons Jabeur e Maria Sakkari. Wild card anche per Naomi Osaka.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Wta 500 di Abu Dhabi 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Abu Dhabi avrà un canale dedicato ancora da definie. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 500 di Abu Dhabi, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 5 febbraio: primo turno dalle 12:00

Martedì 6 febbraio: primo turno dalle 12:00

Mercoledì 7 febbraio: secondo turno dalle 12:00

Giovedì 8 febbraio: secondo turno dalle 12:00

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale dalle 12:00

Sabato 10 febbraio: semifinali dalle 15:00

Domenica 11 febbraio: finale alle 14:00