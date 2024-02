Wta Cluj-Napoca 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, evento in programma dal 5 all’11 febbraio. La prima favorita sarà la ceca Karolina Pliskova, seguita dalla tedesca Tatjana Maria e dall’azzurra Elisabetta Cocciaretto. Accreditata di una testa di serie, la otto, anche un’altra giocatrice italiana, vale a dire Martina Trevisan. Il prize money complessivo ammonta a €247.506. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2024

PRIMO TURNO – € 2.598 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.632 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.947 (54 punti)

SEMIFINALE – € 10.448 (98 punti)

FINALISTA – € 18.743 (163 punti)

VINCITRICE – € 31.719 (250 punti)