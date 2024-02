Wta Cluj-Napoca 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena da lunedì 5 a domenica 11 febbraio. Causa concomitanza con il ricco torneo di Abu Dhabi, in Romania non sono attese giocatrice tra le prime 20/25 del ranking mondiale. Karolina Pliskova consegna comunque una certa dose d’importanza all’evento, con anche qualche azzurra al via e a alla ricerca di un buon risultato.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Wta 250 di Cluj-Napoca 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Cluj-Napoca avrà un canale dedicato ancora da definire. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Wta 250 di Cluj-Napoca, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 5 febbraio: primo turno dalle 11:00

Martedì 6 febbraio: primo turno dalle 11:00

Mercoledì 7 febbraio: secondo turno dalle 11:00

Giovedì 8 febbraio: secondo turno dalle 11:00

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale dalle 13:00

Sabato 10 febbraio: semifinali dalle 14:00

Domenica 11 febbraio: finale alle 16:30