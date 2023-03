Wta 1000 Indian Wells 2023: Sabalenka di un altro livello, Gauff cede di schianto 6-4 6-0

Ha impiegato poco più di un’ora di gioco Aryna Sabalenka per conquistare l’accesso alle semifinali del WTA 1000 di Indian Wells. Poco ha potuto Coco Gauff, alla quale sembra ancora mancare qualcosa per competere al livello delle primissime della classe. 6-4 6-0 lo score finale in favore della tennista bielorussa, che non ha concesso alcuna palla break alla sua avversaria nel corso del match. In semifinale sfiderà la vincente di Sakkari-Kvitova, in un altro match in cui la vincitrice degli Australian Open partirà con i favori del pronostico.

