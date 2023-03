Volley, Champions League maschile 2023: Perugia si qualifica per le Final Four, Civitanova cade al golden set

La Sir Sicoma Monini Perugia batte il Berlino Recycling Volleys nella gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley e vola alle Final Four. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo la bella vittoria in quattro set dell’andata, la spuntano al tie-break con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13) festeggiando però il passaggio del turno già dopo il quarto set. La formazione tedesca, che andava a caccia della rimonta in trasferta per tenere vivo il sogno in Europa, lascia il Pala Barton a testa alta, consapevole di aver dato tutto. Nonostante i pronostici della vigilia, che lasciavano presagire una sfida a senso unico, la squadra tedesca ha creato grossi grattacapi agli avversari, costretti ad alzare il livello per evitare brutte sorprese. Perugia sfiderà in semifinale la vincente della sfida tra Trentino Itas e Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle.

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Niente da fare invece per la Cucine Lube Civitanova, sconfitta al golden set dall’Halkbank Ankara. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini compiono una rimonta a metà sul campo di casa, vincendo per 3-1 ma poi arrendendosi al Golden Set. La formazione turca, a cui invece bastava aggiudicarsi due set per passare il turno, non riesce nell’obiettivo ma si riscatta al Golden Set, vincendolo per 15-12 grazie a un super Abdel Aziz. 3-1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) 12-15 il punteggio del match dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, che spedisce la squadra turca alle Final Four ed elimina la Lube, confermando le difficoltà stagionali.