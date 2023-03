Tre italiane ai quarti di Champions League: non capitava dal 2006

Inter, Milan e Napoli. Sono loro le magnifiche tre che entrano nei quarti di finale di Champions League 2022/2023, tre italiane tra le migliori otto come non capitava da ben diciassette anni. Da quando la Champions League ha preso questo nome e cambiato format rispetto alla Coppa dei Campioni, era successo infatti soltanto in tre occasioni che il Bel Paese portasse così avanti un numero tanto alto di squadre. Nel 2003 Juventus, Inter e Milan (e andarono tutte e tre in semifinale addirittura), le stesse che riuscirono a qualificarsi nel 2005 e nel 2006. Adesso restano nerazzurri e rossoneri, mentre i bianconeri sono sostituiti dagli azzurri che hanno superato l’Eintracht Francoforte aggiungendosi alle milanesi.

Trend totalmente invertito rispetto alle precedenti stagioni: se nel 2018 furono due con Roma e Juventus, sono state addirittura zero nelle ultime due stagioni, una nel 2020 con l’Atalanta. Tolto il già citato 2018, dal 2012 al 2019 negli anni pari nessuna squadra e negli anni dispari la sola Juventus.