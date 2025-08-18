Il terzino sinistro del Girona è atteso per la firma dopo i controlli medici: l’accordo con il club spagnolo è di 18 milioni più bonus.

Il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo di mercato. Oggi a Roma, presso la clinica Villa Stuart, il terzino sinistro del Girona Miguel Gutierrez si sottopone alle visite mediche di idoneità sportiva. Una tappa fondamentale prima della firma ufficiale.

