La Juventus Women esce ancora vincente dalla Women’s Cup, trionfo nella finalissima del trofeo itinerante contro l’Inter.

All’Arena Civica “Brera” di Milano ha avuto luogo, dal 14 al 17 agosto, la Women’s Cup. La cornice dello stadio milanese ha fatto da sfondo a un quadrangolare calcistico tutto al femminile che ha visto protagoniste il Como Women – classificatosi terzo – , la Juventus Women, l’Inter Women e l’Atlético Madrid Femenino.

La competizione itinerante ha già avuto luogo a San Paolo, in Brasile, dove a vincere è stata la formazione statunitense del Racing Louisville. Cominciata nel 2021, è arrivata alla sua quinta edizione e quest’anno si è appunto sdoppiata tra Brasile e Italia, dov’è stata vinta dalle bianconere in extremis.

Inter e Juventus insieme per la finalissima: il loro percorso in Women’s Cup

A contendersi il primo trofeo stagionale – seppur a suon di gare amichevoli – sono state l’Inter Women, allenata da Gianpiero Piovani e squadra ospitante del torneo, e la Juventus Women allenata da Massimiliano Canzi e detentrice di Scudetto e Coppa Italia.

L’Inter Women si è aggiudicato un pass per la finale battendo in goleada l’Atlético Madrid, un 5 a 2 senza storia che non ha mai visto le spagnole scendere in campo e impensierire le nerazzurre.

La Juventus, dal canto suo, ha fronteggiato il Como Women di Stefano Sottili. Il 2 a 0 finale targato Krumbiegel e Vangsgaard ha consegnato il secondo pass per la finale alla Juventus.

Cambiaghi condanna la sua ex squadra: la Juventus vince all’ultimo respiro

Il Derby d’Italia tra Juventus Women e Inter è stato caratterizzato da una prima parte di gara con uno strapotere della Juventus, sfortunata soltanto davanti alla porta – vedere la traversa di Girelli su punizione – e una Inter imbottigliata e chiusa nella propria metà campo.

Il match l’ha sbloccato la magia di Emma Stolen Godo al 45+4′: la norvegese ha preso la mira dalla distanza e calciato un destro potentissimo andato a insaccarsi sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per la difesa e la portiera nerazzurra.

Nella seconda frazione l’Inter si è riaffacciata nell’area avversaria e ha trovato agilmente la conclusione. All’80’ il meritato pareggio con l’incornata di Milinkovic, che ha riaperto la partita e avvicinato le nerazzurre al profumo della vittoria.

La Juventus ha chiuso la pratica ed evitato i tiri di rigore grazie all’ex Michela Cambiaghi, andata a segno all’84’ e conquistandosi anche il titolo di MVP. Alla sua prima presenza da titolare, subito un gol pesantissimo per lei e per la Juventus, che può ora godersi questo trofeo, conquistato anche lo scorso anno negli Stati Uniti, che è stato di buon auspicio per la stagione.