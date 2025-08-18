Quattro gli azzurri in gara a Flushing Meadows: Errani e Vavassori difendono il titolo, Musetti con McNally sfida Osaka-Monfils.

Definito il tabellone del doppio misto agli US Open, in programma il 19 e 20 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Saranno quattro gli italiani al via, con accoppiamenti di grande interesse.

La coppia campione in carica formata da Sara Errani e Andrea Vavassori esordirà subito con un test durissimo contro Elena Rybakina e Taylor Fritz. Dopo il forfait di Emma Navarro, Jannik Sinner prenderà invece parte al torneo insieme alla specialista ceca Katerina Siniakova: per loro debutto complicato contro Alexander Zverev e Belinda Bencic.

Non ci sarà invece Jasmine Paolini, che ha deciso di rinunciare dopo le fatiche di Cincinnati. In tabellone resta Lorenzo Musetti, che farà coppia con l’americana Caty McNally: al primo turno sfideranno il duo spettacolare formato da Naomi Osaka e Gael Monfils.

L’Italia si presenta dunque con due coppie agguerrite, pronte a lasciare il segno in una specialità che lo scorso anno regalò la gioia del titolo con Errani e Vavassori.