Wimbledon 2023, Vondrousova è la prima finalista: sconfitta Svitolina in due set

Particolarmente rocambolesca la prima semifinale femminile di Wimbledon 2023, in cui Marketa Vondrousova ha dominato per tre quarti d’ora, poi ha rischiato di complicarsi la vita ma infine è riuscita a superare Elina Svitolina con il punteggio di 6-3 6-3. Sarà dunque la giocatrice ceca una delle due finaliste del terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra, e non si può dire che non l’abbia meritato. Oltre ai risultati degni di nota per arrivare in semifinale (tra cui l’incredibile rimonta contro Pegula), Vondrousova è stata la miglior giocatrice in campo quest’oggi. La sua avversaria le ha provate tutte per contrastarla e trovare una soluzione tattica, ma ci è riuscita solamente per un breve periodo (a metà secondo set, quando ha recuperato dal 4-0 al 4-3).

Per il resto la 24enne di Sokolov ha servito molto bene e trovato vincenti da ogni lato del campo, conquistando il successo in 1h14′ di gioco. Seconda finale slam per lei dopo quella del Roland Garros 2019 persa contro Barty. Non riesce invece a sfatare il tabù semifinali Svitolina, sconfitta per la terza volta a un passo dall’atto conclusivo di uno slam. In finale, Vondrousova affronterà la vincente del match Jabeur-Sabalenka (SEGUI IL LIVE).

CRONACA – Le due giocatrici partono bene, tenendo agevolmente i primi due turni di servizio, ma già nel quinto gioco le cose cambiano. Vondrousova approfitta infatti di un passaggio a vuoto della rivale per conquistare il break a zero. Poco male per Svitolina, che restituisce immediatamente il favore ottenendo il contro break. Per l’ucraina, però, non si tratta di altro che un’illusione dato che Vondrousova vincerà i tre giochi seguenti (conquistando altri due break) e si aggiudicherà il primo set con un comodo 6-3.

La striscia di giochi consecutivi in favore della ceca si estende fino a 7 e la partita sembra ormai finita quando Vondrousova si issa sul 4-0 con doppio break. Avanti 40-0 nel quinto gioco, improvvisamente però si spegne la luce e Svitolina non perdona, dando vita ad una rimonta che entusiasma il pubblico e riapre il match. Ancora una volta tuttavia la giocatrice di Odessa crolla proprio sul più bello. Dopo aver recuperato fino al 3-4, Svitolina non riesce a compiere l’ultimo passo e perde il servizio, spianando la strada per la finale alla rivale. Vondrousova non resta a guardare e, nonostante la tensione per un traguardo prestigioso così vicino, riesce a convertire il primo match point, volando in finale.