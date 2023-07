Inter, Satriano verso il ritorno al Brest: possibile chiusura entro il weekend

Dopo l’avventura con la maglia dell’Empoli, con cui ha realizzato due gol in 32 presenze, Martin Satriano è pronto ad intraprendere una nuova esperienza all’estero. L’attaccante dell’Inter, infatti, è vicinissimo al ritorno in prestito al Brest, club nel quale militò già nel 2022 mettendo a segno quattro reti in 15 partite. Sulle tracce dell’uruguaiano c’erano anche Montpellier e Dinamo Zagabria, ma il Brest ha avuto la meglio e la trattativa dovrebbe essere formalizzata entro la fine di questa settimana.