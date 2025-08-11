Nel Mondiale Under 20 l’Italia sa solo vincere: 3-0 all’Egitto e quarta vittoria consecutiva per le Azzurrine sempre più prime nel girone

Un’Italia che regala spettacolo e fa innamorare. Le Azzurrine stendono anche l’Egitto nella quarta gara del girone del Mondiale U20 di volley femminile e sono sempre più prime nel gruppo. Una Nazionale che non sbaglia un colpo, forte sia nelle prime linee che nelle seconde che sta entusiasmando davvero tutti.

Un 3-0 secco e netto, senza appelli, con i parziali di 25-17, 25-13 e 25-18 in poco più di un’ora di gara. Il CT Gagliardi ha dato spazio anche alle seconde linee per ricevere indicazioni e risposte e queste sono arrivate nitide e concrete. Le Azzurrine sono partite subito forte, merito di un servizio davvero molto incisivo e di un muro efficace. Linda Manfredini, con la sua fast, ha creato danni alla difesa egiziana con Piomboni un vero martello in attacco. E così il 25-17 è stato solo la naturale conseguenza di quanto visto in campo.

Italia, che show: bene le seconde linee

Nel secondo set quasi ingiocabili le azzurrine, con Ndoye molto efficace in attacco schierata in posto 2 al posto di Merit Adigwe: difesa ed attacco per l’Italia con Magnabosco abilissima in regia a dettare i tempi. Solida a muro ed in primo tempo Martinelli, Piomboni in battuta ha fatto poi il resto, per il 25-13 finale.

Nel terzo set l’Italia ha calato un po’ ritmo ed intensità con Elbehiry e Nijar (5-7) che hanno lanciato la riscossa. La fast di Manfredini e Ndoye sempre molto efficace hanno però fatto il resto, con Esposito subentrata in banda a dare manforte, permettendo all’Italia di chiudere sul 25-18 finale.

In doppia cifra Manfredini e Ndoye a quota 10, si sono fermate ad 8 Piomboni e L. Esposito, con Martinbelli a quota 7. Per l’Egitto, invece, 9 ed 8 punti rispettivamente per Nijar ed Elafify. Positive, come detto, le prestazioni di Ndoye, più di una valida alternativa ad Adigwe, bene anche Magnabosco e Martinelli. Domani sfida alla Turchia per confermare e blindare ulteriormente il primo posto nel girone.