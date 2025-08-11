Il 22enne pesarese, entrato in tabellone da lucky loser, supera in rimonta il canadese e raggiunge gli ottavi. Prossima sfida con Mensik.

Luca Nardi continua a sorprendere al Masters 1000 di Cincinnati. Il 22enne di Pesaro, numero 98 ATP e ripescato nel tabellone principale come lucky loser, ha battuto in rimonta Denis Shapovalov (n.30 del mondo e 24esima testa di serie) con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4.

Partita di carattere per l’azzurro, bravo a gestire anche i momenti di pausa del match dovuti agli interventi del fisioterapista richiesti dal canadese, apparso non al meglio.

Con questo successo, Nardi si unisce a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner tra gli italiani approdati al terzo turno in Ohio. Il prossimo avversario sarà il ceco Jakub Mensik (n.16 del seeding), che ha eliminato lo statunitense Ethan Quinn 6-4 6-2.

Oggi in campo Sonego contro Taylor Fritz, mentre domani Sinner sfiderà il canadese Gabriel Diallo.