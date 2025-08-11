Il ds Tare punta il difensore del Genoa dopo il no della Fiorentina per Comuzzo. L’allenatore bianconero insiste per un nuovo centravanti: in corsa anche Hojlund ed Embolo.

Il Milan accelera per un rinforzo in difesa. Incassati i 40 milioni di euro dal Newcastle per Thiaw, il ds rossonero Igli Tare ha provato a sondare la pista Comuzzo con la Fiorentina, ricevendo però un secco rifiuto. I viola non intendono privarsi del centrale, molto stimato da Pioli.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Così l’obiettivo si sposta su Koni De Winter: contatti già avviati con il Genoa per una trattativa da 25 milioni di euro, con l’accordo col giocatore già raggiunto. Parallelamente prosegue il dialogo con lo Young Boys per Athekame, esterno individuato per rinforzare la fascia destra.

Sul fronte Juventus, Massimiliano Allegri continua a chiedere un attaccante. Il preferito resta Dusan Vlahovic, ma in corsa ci sono anche Rasmus Hojlund e Breel Embolo. In uscita Yunus Musah, seguito da Napoli (richiesta diretta di Antonio Conte) e Nottingham Forest. Il club inglese tratta anche con i bianconeri per Douglas Luiz.