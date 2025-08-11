Balotelli, dopo la parentesi con il Genoa in Serie A, si sta preparando per una nuova avventura sempre in Italia: ecco quale club sta preparando un’offerta.

Mario Balotelli è pronto ancora una volta a dare il suo contributo al calcio italiano. Dopo l’esperienza – non fortunatissima in termini di minuti e incisività in campo – con il Genoa, l’attaccante potrebbe presto trasferirsi in un altro club italiano. Si sta lavorando sull’offerta da presentare al giocatore.

Balotelli può giocare ancora in Italia: le ultime novità

Mario Balotelli, alla vigilia dei suoi 35 anni, può tornare ancora una volta a giocare in Italia. L’attaccante, secondo ‘Sky Sport’, è uno degli obiettivi principali del Pavia. La squadra, iscritta alla Serie D, sta infatti provando a convincere il giocatore del progetto e sta al tempo stesso provando a tesserarlo.

A fargli la corte, da mesi come sottolineato da ‘Sky Sport’, ci sono il dg Dieni e il ds Zampaglione che presto recapiteranno a Balotelli una proposta ufficiale. Ricordiamo che il giocatore è rimasto svincolato, dopo l’esperienza al Genoa, ma potrebbe ancora non essere pronto per dire addio al calcio giocato. Non resta che attendere per comprendere cosa succederà.