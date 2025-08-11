L’Atp di Cincinnati continua a ritmi serrati: oggi in campo tornano anche Sonego e Sinner, oltre al doppio di Errani/Paolini, ecco il programma.

Lunedì 11 agosto di grande caldo ma anche di grandi appuntamenti per il tennis italiano e non solo. L’Atp di Cincinnati sta proseguendo per parte degli italiani che vi hanno preso parte. Cobolli e Musetti sono usciti praticamente subito, mentre Sinner e Sonego – nel lato maschile del tabellone – oggi affronteranno il terzo turno.

Proprio quest’oggi infatti, nel pomeriggio, scenderanno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego; mentre per il doppio femminile scenderanno in campo Errani e Paolini per provare ancora una volta a mostrare tutta la loro qualità. I match de torneo saranno disponibili in diretta tv sui canali di ‘Sky Sport’ e in streaming su ‘NOW’ e ‘SkyGO’. Di seguito il programma.

Atp Cincinnati, il programma di oggi: quando scendono in campo Sinner e Sonego

Il programma di questo lunedì 11 agosto per ‘Sky Sport 201’:

ore 17: Bouzas Maneiro (Spa) vs Townsend (Usa)

a seguire: Sabalenka vs Raducanu (Gbr)

a seguire: Fritz (Usa) vs SONEGO (Ita)

non prima della 1: SINNER (Ita) vs Diallo (Can)

non prima delle 2.30: Rybakina (Kaz) vs Mertens (Bel)

Su ‘Sky Sport 203’ i seguenti match:

ore 17: Michelsen (Usa) vs Rune (Den)

a seguire: Tiafoe (Usa) vs Humbert

a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Bonzi (Fra)

a seguire: Fonseca (Bra) vs Atmane ( ra)

non prima della 1: Ito (Jpn) vs Keys (Usa)

a seguire: Mannarino (Fra) vs Paul (Usa)

Per il doppio femminile, su ‘Sky Sport 205’, alle ore 18: ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Danilovic/Potapova