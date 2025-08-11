Argento per quattro di coppia e quattro senza maschile, bronzo per il quattro senza femminile.

L’Italia ha chiuso con tre medaglie la domenica di finali ai Mondiali Under 19 di Trakai, in Lituania. Il quattro di coppia maschile (Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli) conquista l’argento dopo una gara di grande carattere: azzurri in testa fino ai 700 metri, poi il sorpasso della Germania, campione del mondo con 3”32 di margine.

Splendido secondo posto anche per il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan. Sempre nelle prime posizioni, gli azzurri hanno respinto gli attacchi della Germania negli ultimi 300 metri, chiudendo a 3”84 dalla Gran Bretagna.

Sul podio anche il quattro senza femminile di Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana. Partite forte nei primi 1000 metri insieme a Stati Uniti e Gran Bretagna (oro e argento), le azzurre hanno tenuto a distanza la Romania per il bronzo.

Sfiorano la medaglia l’otto femminile (quarto posto) e il doppio maschile (quarto), mentre arrivano due quinti posti per otto e due senza maschile.

Nelle finali B, ottavi il quattro di coppia femminile e il doppio femminile, nono il due senza femminile.

Nelle foto (ph Canottaggio.org / Julia Kowacic): il quattro senza maschile, il quattro di coppia maschile, il quattro senza femminile