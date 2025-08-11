Pagano trionfa nella finale per il terzo posto nei 69 kg, successo anche per Marcantoni-Ben Brahim nel Duo Mixed.

La nazionale italiana di jujitsu inaugura al meglio la sua avventura ai World Games 2025 di Chengdu, portando subito a casa due medaglie di bronzo nella prima giornata di gare.

Il primo podio è arrivato grazie a Erasmo Pagano, protagonista nei 69 kg di Fighting: nella finale per il terzo posto ha superato il danese Jesper Kilbak con il punteggio di 8-5, dimostrando solidità tecnica e grande determinazione.

Il secondo bronzo è stato conquistato dal duo Elisa Marcantoni e Salah Ben Brahim, impegnati nel Duo Open Mixed Team. I due azzurri hanno battuto nella finalina la coppia austriaca formata da Horak e Riegl con un convincente 221-205.

Un avvio incoraggiante per l’Italia, che proverà a incrementare il bottino nelle prossime giornate di competizione.