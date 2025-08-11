Il Napoli ha ceduto ufficialmente Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid: ecco le cifre dell’affare e il messaggio social.

Ora è ufficiale: Giacomo Raspadori non è più un giocatore del Napoli, si è trasferito definitivamente all’Atletico Madrid che ha pubblicato anche l’annuncio social per dare al giocatore il benvenuto. Ecco i dettagli e le cifre dell’operazione.

Napoli, l’addio di Raspadori è ufficiale: ecco quanto guadagna dalla cessione all’Atletico

Diego Simeone ha ricevuto un nuovo innesto per la sua squadra: dall’Italia è arrivato infatti l’ormai ex attaccante del Napoli. L’Atletico, tramite i social, ha scritto: “Benvenuto all’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori”. Jack è approdato nel club della Liga con un’operazione complessiva di 22 milioni di euro più 4 di bonus per una cifra complessiva di 26 milioni di euro.

Dopodiché il club spagnolo ha anche fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che: “Giacomo Raspadori è ufficialmente un giocatore dell’Atlético Madrid dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento alla nostra squadra”.

“L’attaccante ha sostenuto le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva di Alto Rendimento Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria. Successivamente si è recato negli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato un contratto di cinque anni con la nostra società”, si legge in conclusione.