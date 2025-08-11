Retroscena per la vicenda legata ad Ademola Lookman: il giocatore non cede, ma non lo fa neanche l’Atalanta. Ecco quale retroscena è venuto fuori.

Continua a tenere banco in Serie A la vicenda legata ad Ademola Lookman che vuole lasciare l’Atalanta e vuole approdare all’Inter, con la Dea che però continua a fare muro. Marotta e Ausilio si sono già fatti avanti per l’attaccante ma a bloccare di fatto tutto è ancora il volere del club bergamasco.

Nelle ultime ore è venuto anche fuori un retroscena che spiega come al momento starebbero le cose e cosa sta succedendo con la stessa Atalanta.

Lookman vuole l’Inter, l’Atalanta non lo libera: il retroscena

A parlare di Lookman e di quello che sta succedendo in queste ultime ore è stata la giornalista esperta di mercato Eleonora Trotta che, ai microfoni ‘CMIT Live’, ha dichiarato: “La vicenda Lookman è particolare, punta tutto sull’immagine. L’Atalanta vuole dimostrare di aver gestito tutto e dettato i tempi. Se dovesse esserci un accordo, sarà sui 47/48 milioni totali ma i tifosi ricorderanno che è stato venduto alle condizioni dell’Atalanta, come è successo con Koopmeiners”.

Nel mentre, secondo ‘Sky Sport’, Lookman ha lasciato il Portogallo e si è spostato in Inghilterra. Lì ha infatti casa e sta avendo la possibilità di allenarsi. Allenamenti che sta conducendo da solo – per recuperare la condizione migliore possibile – e non con il resto della squadra bergamasca quindi. Finora l’Inter ha offerto 42 milioni più 3 di bonus, ma la Dea ha rifiutato. Non resta che attendere per comprendere se l’eventuale operazione potrà decollare.