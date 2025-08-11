Il presidente FIDAL celebra il primato storico nel medagliere a Tampere: “Risultati frutto di investimenti e lavoro sul territorio. I ragazzi di oggi sono migliori di chi li ha preceduti”.

Storico trionfo per l’Italia agli Europei Under 20 di atletica a Tampere, in Finlandia. Gli azzurri chiudono per la prima volta in vetta al medagliere, con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi, e il presidente della FIDAL Stefano Mei non nasconde la soddisfazione: “Questi ragazzi sono i figli di Tokyo: avevano undici o tredici anni quando gli azzurri trionfarono alle Olimpiadi del 2021”.

Intervenuto alla Domenica Sportiva Estate su Rai 2, Mei ha ricordato le critiche di chi aveva sorriso alla sua previsione, subito dopo i Giochi di Tokyo, di un ciclo vincente fino a Brisbane 2032. “Abbiamo investito moltissimo sull’attività, portando tanti giovani agli appuntamenti più importanti. Il merito è delle società che ogni giorno lavorano sul territorio: la svolta c’è stata nel 2021, con la scelta di puntare sulle risorse umane. I talenti ci sono sempre stati, ma spesso li perdevamo”.

Il presidente ha lodato lo spirito delle nuove generazioni: “Tra di loro non vedono differenze, hanno già l’inclusione e l’uguaglianza dentro di sé. Il mondo di oggi offre mille possibilità, ma loro si impegnano per arrivare in alto. La vita da atleta è ancora da iniziare: se ti diverti e vinci, è meglio, ma anche la sconfitta è un mattone per la vittoria”.

Infine, un pensiero alla doppia campionessa europea Kelly Doualla: “Le ho proposto di partecipare ai Mondiali di Tokyo con la 4×100, non per gareggiare individualmente ma per fare esperienza con le compagne più grandi: una sorta di vacanza sportiva”.