L’attaccante classe 2002 atteso in serata in Sardegna: contratto di cinque anni. Decisiva la sua volontà di vestire la maglia rossoblù.

Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari. L’attaccante, classe 2002, sta sostenendo le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dopo l’accordo raggiunto tra il club rossoblù e l’Inter. In serata è previsto l’arrivo in Sardegna per la firma del contratto quinquennale e l’annuncio ufficiale.

La trattativa, avviata a inizio mercato, si chiude con la formula del prestito gratuito e obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, più una percentuale all’Inter in caso di futura rivendita.

Esposito, che ha vestito in prestito le maglie di Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli, arriva da una stagione positiva in Toscana, con 8 gol all’attivo. Decisiva la sua scelta di accettare il Cagliari nonostante un interesse concreto del Parma.

Per la difesa, resta in piedi l’ipotesi Kumbulla (Roma), ma senza passi avanti significativi. Intanto la squadra riprende oggi gli allenamenti in vista del debutto stagionale in Coppa Italia, sabato alle 20.45 contro l’Entella alla Unipol Domus.