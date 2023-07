Wimbledon 2023, Trevisan out al primo turno: l’azzurra cede il passo a Sorribes Tormo

Dovrà aspettare ancora un po’ Martina Trevisan per la prima vittoria in carriera a Wimbledon. La tennista azzurra è stata infatti sconfitta al primo turno da Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 6-1 ed ha dovuto salutare in anticipo i prati di Church Road. Risultato un po’ bugiardo visto che tra le due giocatrici non c’è stata una differenza così significativa. Allo stesso tempo, Trevisan è calata vertiginosamente con il passare dei minuti e, dopo un paio di chance mancate in avvio di secondo set, si è disunita. L’avversaria di Iga Swiatek al secondo turno sarà dunque Sorribes Tormo, che per la quarta volta in carriera raggiunge il secondo turno a Wimbledon.

LA PARTITA – Avvio molto equilibrato, con l’iberica che dal 40-0 finisce per complicarsi molto la vita nel game d’apertura. Alla fine riesce a tenere il servizio dopo aver annullato ben tre palle break alla nostra giocatrice, che invece è protagonista di un inizio solido al servizio e non concede alcuna palla break nei primi tre turni di battuta che portano il set sul 3-3. La sfida cambia nell’ottavo gioco, quando Trevisan perde la battuta ai vantaggi e si ritrova a rispondere per il set. Qui è brava ad annullare due set point (con l’ausilio dell’avversaria), ma purtroppo mette di poco in corridoio un dritto sulla palla break. Alla terza chance, dunque, Sorribes Tormo conquista il parziale per 6-3. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Martina ha perso alcuni treni in avvio e non è riuscita a ricucire il gap con la spagnola. Quest’ultima invece ha disputato una prova molto solida ed ha prevalso con un severo 6-1.