Rublev: “Un errore escludere i russi da Wimbledon”

Andrey Rublev dopo che si è imposto su Max Purcell nel primo turno di Wimbledon con il risultato di 6-3 7-5 6-4, ha parlato in conferenza stampa del suo rivale e del divieto a russi e bielorussi di giocare nel torneo. “Penso sia un errore escludere i russi dalla competizione, se vuoi davvero aiutare o fare ciò che è meglio per il tennis, penso che ci fossero opzioni migliori. Non fai capire niente escludendoli, perché alla fine non c’è nessuna differenza, hanno solo peggiorato le cose”.