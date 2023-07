LIVE – Trevisan-Sorribes Tormo, primo turno Wimbledon 2023: RISULTATI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Sorribes Tormo, incontro valevole per il primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Primo match stagionale sull’erba per la spagnola, secondo per l’azzurra, sconfitta all’esordio in quel di Bad Homburg la scorsa settimana. Per entrambe si tratta di una ghiotta chance di superare un turno a Church Road. Trevisan è stata sconfitta all’esordio sia nel 2021 sia nel 2022, mentre Sorribes Tormo non è mai andata oltre il secondo turno (e, anche se dovesse battere Trevisan, appare improbabile che ci riesca quest’anno dato che è sulla strada di Iga Swiatek). Secondo i bookmakers partirà favorita la giocatrice iberica, che è avanti 2-0 nei precedenti. Uno di questo risale proprio a un torneo su erba, il WTA di Bad Homburg nel 2021. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Sorribes Tormo pianificate come secondo match della giornata sul Court 6 dalle 12:00 italiane (al termine di Baez-Barrios Vera).

COME SEGUIRE TREVISAN-SORRIBES TORMO IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

TREVISAN-SORRIBES TORMO (primo turno Wimbledon 2023)