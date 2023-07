Wimbledon 2023: Swiatek sul velluto, vincono Azarenka e Pegula. Venus Williams ko contro Svitolina

Undicesima vittoria consecutiva per Iga Swiatek, che inaugura nel migliore dei modi il suo torneo di Wimbledon 2023, liquidando con un rapido 6-1 6-3 la cinese Lin Zhu. La numero uno al mondo ha impiegato 1h21′ di gioco, con tanto di interruzione per pioggia, per avere la meglio ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove affronterà Sara Sorribes Tormo. Nonostante l’erba non sia la superficie che predilige, Swiatek ha approcciato nel migliore dei modi questo torneo che, complice un sorteggio benevolo, la vede favorita ed ha dato l’impressione di essere molto più matura rispetto agli scorsi anni, pur essendo reduce dal trionfo a Parigi.

Successi in tre set invece per Jessica Pegula e Vika Azarenka, che hanno superato rispettivamente Yuan e Pegula, rispettando il pronostico della vigilia. Bene anche Garcia, brava a sconfiggere in due Volynets, mentre la sorpresa di giornata è l’eliminazione della russa Samsonova, battuta in due tie-break da Bogdan. Infine, nel derby tra wild card di scena sul Centrale, Elina Svitolina ha avuto la meglio di un’acciaccata Venus Williams con il punteggio di 6-4 6-3. La giocatrice statunitense, 43 anni, ha dato tutto quello che aveva ma è stata costretta ad arrendersi, lasciando lo stadio a testa alta e tra gli applausi del pubblico.