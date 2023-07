Sport in tv lunedì 3 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutti gli eventi in programma nella giornata di lunedì 3 luglio per quanto riguarda lo sport in tv. Nuova settimana di sport e nuovi eventi. Occhi puntati ovviamente su Wimbledon, terzo slam stagionale, che prende il via sui prati di Church Road. Subito in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Cresce l’attesa anche per gli Europei Under 19, con l’Italia che debutterà contro Malta. Infine, prosegue il Tour de France con la terza tappa, la Amorebieta-Extano – Bayonne di 193,5 chilometri.