Italia-Malta oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U19 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Malta, match valevole la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini vogliono iniziare al meglio il loro percorso nel torneo continentale e, per questo motivo, andranno subito a caccia dei tre punti contro Malta, per portarsi al comando di un girone nel quale sono presenti anche Portogallo e Polonia. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 3 luglio alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata a RaiSport, mentre lo streaming a RaiPlay.

