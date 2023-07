Wimbledon 2023: Sabalenka si scioglie sul più bello, Jabeur vince in rimonta e torna in finale

Terza finale slam negli ultimi 12 mesi per Ons Jabeur, che ha superato in rimonta la più quotata Aryna Sabalenka ed ha raggiunto Marketa Vondrousova nell’atto conclusivo di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. La tunisina si è imposta con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo 2h19′, negando a Sabalenka la prima finale a Wimbledon ma soprattutto la prima posizione del ranking Wta, facendo così indirettamente un favore a Iga Swiatek. Ciò che conta, però, è che Jabeur torna in finale nello slam londinese e lo fa in bellezza: dopo una prima parte di match in cui ha subito il gioco della sua avversaria, è salita in cattedra e, dal 6-7 2-4, ha inanellato un parziale di 10 giochi a 3. Niente da fare invece per Sabalenka, che ancora una volta (già a Parigi aveva sprecato un vantaggio significativo contro Muchova) si ferma a un passo dal traguardo.

CRONACA – Primo set molto combattuto, in cui entrambe le giocatrici si procurano una serie di palle break, senza riuscire però a convertirle. Si arriva dunque al tie-break, dove la prima ad allungare è Jabeur. Avanti 4-2, la tunisina subisce però quattro punti di fila (anche a causa delle poche prime in campo) e spiana la strada alla sua avversaria, che prevale per 7 punti a 5. Sabalenka dà seguito al set vinto ottenendo un break di vantaggio anche nel secondo parziale e dà l’impressione di essere in controllo delle operazioni, a differenza di Jabeur che scuote la testa. Sotto 4-2, però, Ons riesce a dare il meglio di sé e inanella una serie di quattro giochi consecutiva che le regala il set per 6-4. Anche la terza e decisiva frazione sorride a Jabeur, che grazie al break conquistato in un lunghissimo sesto gioco propizia il 6-3 finale, sugellato da un ace sul quarto match point.