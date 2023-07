Highlights Tour de France 2023, dodicesima tappa: colpo vincente di Ion Izaguirre (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 20

Gli highlights della dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 168,8 chilometri, in cui lo spagnolo della Cofidis, Ion Izaguirre, ha conquistato il successo in solitaria. Alle sue spalle il francese della TotalEnergies, Mathieu Burgaudeau, e lo statunitense della Movistar, Matteo Jorgenson. Giornata abbastanza tranquilla per la maglia gialla che resta sulle spalle di Jonas Vingegaard e per lo sloveno Tadej Pogacar. Ecco il video dei momenti salienti della dodicesima tappa del Tour de France 2023.

https://youtu.be/62GWrumWzuY