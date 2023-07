Wimbledon 2023, risultati oggi giovedì 6 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di giovedì 6 luglio. La pioggia ha iniziato, per fortuna, a dare un po’ di tregua, ma c’è ancora tanto da recuperare. In teoria quest’oggi si sarebbero dovuti concludere i secondi turni, invece c’è chi deve ancora fare il suo esordio. Il derby Sonego-Berrettini riprenderà dal quarto set, così come il match di Matteo Arnaldi, mentre Marco Cecchinato è stato interrotto nel secondo parziale. Ma c’è spazio anche per Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto, che invece proveranno già a raggiungere il terzo round dello slam londinese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

CENTRE COURT

Ore 14:30 – Broady vs (4) Ruud

a seguire – Cornet vs (3) Rybakina

a seguire – Murray vs (5) Tsitsipas

COURT 1

Ore 14:00 – (19) Zverev vs Brouwer

a seguire – Stephens vs (20) Vekic

a seguire – (4) Pegula vs Bucsa

COURT 2

Ore 12:00 – (28) Mertens vs Svitolina

a seguire – (7) Rublev vs Karatsev

a seguire – Collins vs (14) Bencic

a seguire – (3) Medvedev vs Mannarino

COURT 3

Ore 12:00 – (29) Etcheverry vs Wawrinka

a seguire – Golubic vs Schmiedlova (da finire, 6-3 0-0)

a seguire – Fernandez vs (5) Garcia

a seguire – Ivashka vs (21) Dimitrov

COURT 12

Ore 12:00 – (16) Muchova vs Niemaier

a seguire – Berrettini vs Sonego (da finire, 6-7 6-3 7-6 1-1)

a seguire – Tomova vs Boulter

a seguire – (10) Tiafoe vs Stricker

COURT 18

Ore 12:00 – Choinski vs (17) Hurkacz

a seguire – (15) De Minaur vs Coppejans (da finire, 6-7 6-3 6-3)

a seguire – (32) Bouzkova vs Kontaveit

a seguire – M.Ymer vs (9) Fritz

COURT 4

Ore 12:00 – X.Wang vs Kenin

a seguire – Carballes Baena vs Arnaldi (da finire, 6-7 6-3 6-4 3-2)

a seguire – Andreeva vs (10) Krejcikova

COURT 5

Ore 12:00 – Marterer vs Mmoh

a seguire – Cecchinato vs Jarry (da finire, 6-4 1-4)

a seguire – Pella vs Mayot

COURT 6

Ore 12:00 – Zhang vs Van de Zandschulp

a seguire – Barrios Vera vs Goffin

a seguire – (22) Potapova vs Juvan

COURT 7

Ore 12:00 – Parks vs Bogdan

a seguire – (29) Begu vs Marino (da finire, 6-2 2-4)

COURT 8

Ore 12:00 – Siniakova vs Tsurenko

a seguire – (26) Shapovalov vs Barrere

a seguire – Galan vs Otte

COURT 9

Ore 12:00 – Noskova vs Galfi

a seguire – O’Connell vs Medjedovic (da finire, 7-5 6-4 0-0)

a seguire – (23) Linette vs Strycova

a seguire – Giron vs Fucsovics

COURT 10

Ore 12:00 – (31) Davidovich Fokina vs Fils

a seguire – Huesler vs Watanuki (da finire, 7-6 7-5 2-5)

a seguire – Cocciaretto vs Masarova

COURT 11

Ore 12:00 – Parry vs (30) Martic

a seguire – Kubler vs Humbert (da finire, 6-4 4-6 6-2 0-0)

a seguire – (18) F.Cerundolo vs Lehecka

COURT 14

Ore 12:00 – (14) Musetti vs Munar

a seguire – Sasnovich vs Parrizas Diaz (da finire, 6-2 0-0)

a seguire – (13) Haddad Maia vs Cristian

COURT 15

Ore 12:00 – (23) Bublik vs Wolf

a seguire – (12) Kedermetova vs Vondrousova

a seguire – Moutet vs Safiullin

COURT 16

Ore 12:00 – Vukic vs Halys

a seguire – Podoroska vs (19) Azarenka

a seguire – Cirstea vs (17) Ostapenko

COURT 17

Ore 12:00 – Bouzas Maneiro vs (26) Kalinina

a seguire – Bondar vs Andreescu

a seguire – Raonic vs (16) Paul

DA ASSEGNARE

Non prima delle 17:30 – (32) Shelton vs Djere