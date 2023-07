F1, Mario Isola: “Tutti i team proveranno nuove gomme a Silverstone. Nessun parametro verrà alterato”

A partire dal prossimo weekend del Mondiale di Formula 1, quello di Silverstone, la Pirelli metterà a disposizione delle scuderie di F1 una nuova generazione di pneumatici. Di conseguenza, in vista del fine settimana britannico, si doterà ciascun team di queste gomme con nuova costruzione al fine di prevenire qualunque problematica in termini di sicurezza.

“La nuova specifica rende lo pneumatico più resistente alla fatica, ma non altera altri parametri tecnici né il comportamento in pista. Tutti i team hanno avuto la possibilità di testarla in occasione nel Gran Premio di Spagna: i commenti ricevuti sono stati in linea con quelle che erano le nostre aspettative, soprattutto in termini di trasparenza della prestazione“, le parole del responsabile Pirelli, Mario Isola. Poi ha concluso: “Il debutto avverrà su una delle piste tradizionalmente più impegnative per le gomme: non è un caso che nella nostra scala interna di misurazione Silverstone sia al vertice in termini di stress e di forze laterali esercitate“.