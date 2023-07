Wimbledon 2023, risultati oggi giovedì 13 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di giovedì 13 luglio. E’ il giorno dedicato alle due semifinali del singolare femminile. Le prime a scendere in campo saranno l’ucraina Elina Svitolina – che vuole proseguire la sua incredibile favola londinese – e la ceca Vondrousova, anche lei arrivata decisamente a sorpresa fin qui. Nell’altra semifinale si sfideranno due delle teste di serie più alte del torneo: Aryna Sabalenka, seconda giocatrice del seeding, affronta la finalista della passata edizione Ons Jabeur. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.

CENTRE COURT

Dalle ore 15:00 – Svitolina vs Vondrousova

a seguire – (6) Jabeur vs (2) Sabalenka