Napoli, domani via al ritiro di Dimaro. I Nazionali arriveranno tra il 18 e il 19 luglio

Il Napoli campione d’Italia è pronto ad iniziare la nuova stagione, nella quale cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso 4 maggio. Nella giornata odierna una parte del gruppo azzurro si è ritrovata presso il Centro Tecnico di Castel Volturno per effettuare test fisico-atletici ed una seduta pomeridiana: presenti Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui, Gaetano, Zedadka e Zanoli. Domani gli uomini di Rudi Garcia partiranno alla volta di Dimaro in Val di Sole per iniziare la prima parte del loro ritiro precampionato fino al 25 luglio. I Nazionali si aggregheranno al resto dei compagni tra il 18 e il 19 luglio. Il 27, invece, è prevista la seconda parte di ritiro a Castel si Sangro, in Abruzzo, dove completeranno la preparazione, trattenendosi fino al 12 agosto.