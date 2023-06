Wimbledon 2023: programma, orari e ordine di gioco qualificazioni lunedì 26 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle qualificazioni del torneo di Wimbledon 2023 per quanto riguarda la giornata di lunedì 26 giugno. In campo ben sedici tennisti azzurri, che inizieranno il loro cammino sull’erba di Roheampton a caccia del pass per il main draw. Ecco il programma completo di lunedì 26 giugno.

STADIUM COURT

Secondo match dalle 12:00 (ore italiane) – Giannessi vs Broom

COURT 3

Secondo match dalle 12:00 (ore italiane) – Marterer vs Darderi

Quarto match dalle 12:00 (ore italiane) – Cobolli vs Ficovich

COURT 4

Primo match dalle 12:00 (ore italiane) – Pellegrino vs Noguchi

COURT 5

Secondo match dalle 12:00 (ore italiane) – Kovalik vs Nardi

Quarto match dalle 12:00 (ore italiane) – Bellucci vs Gakhov

COURT 6

Terzo match dalle 12:00 (ore italiane) – Couacaud vs Brancaccio

COURT 7

Primo match dalle 12:00 (ore italiane) – Agamenone vs Uchida

Terzo match dalle 12:00 (ore italiane) – Bonadio vs Gomez

COURT 10

Quarto match dalle 12:00 (ore italiane) – Maestrelli vs Gaston

COURT 13

Primo match dalle 12:00 (ore italiane) – Gigante vs Wendelken

Terzo match dalle 12:00 (ore italiane) – Arnaldi vs Shang

COURT 14

Terzo match dalle 12:00 (ore italiane) – Gaio vs Cox

COURT 15

Secondo match dalle 12:00 (ore italiane) – Kudla vs Passaro

COURT 16

Quarto match dalle 12:00 (ore italiane) – Polmans vs Vavassori

COURT 18

Terzo match dalle 12:00 (ore italiane) – Cazaux vs Zeppieri