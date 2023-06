Tabellone qualificazioni maschili Wimbledon 2023: sedici gli italiani presenti

Il tabellone delle qualificazioni maschili a Wimbledon, in cui gli italiani impegnati saranno ben 16. Parliamo di Matteo Arnaldi (testa di serie numero 1), Federico Gaio, Riccardo Bonadio, Andrea Vavassori, Luciano Darderi, Luca Nardi, Franco Agamenone, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Alessandro Giannessi, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Raul Brancaccio e Francesco Maestrelli.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI WIMBLEDON 2023

(1) Arnaldi vs Shang

Gaio vs Cox

Ferreira Silva vs Dzumhur

Bonadio vs (17) Gomez

(2) Kokkinakis vs Riedi

Otte vs Paire

Svajda vs Olivieri

Polmans vs (19) Vavassori

(3) Marozsan vs Krutykh

Ymer vs Escoffier

Marterer vs Darderi

Onclin vs (24) Tirante

(4) Daniel vs Trungelliti

Kovalik vs Nardi

Holt vs Bergs

Coppejans vs (27) Skatov

(5) Albot vs Hardt

Poljicak vs Monday

Cuevas vs Gerasimov

Pospisil vs (20) Meligeni Alves

(6) Machac vs Uchiyama

Agamenone vs Uchida

Kolar vs Pouille

Cazaux vs (23) Zeppieri

(7) Duckworth vs Parker

Blancaneaux vs Mayot

Gigante vs Wendelken

Ilkel vs (29) Diallo

(8) Watanuki vs Hong

Celikbilek vs Svrcina

Giannessi vs Broom

Novak vs (30) Misolic

(9) Hijikata vs Bolt

Donskoy vs Barrios Vera

Herbert vs Tabilo

Sels vs (21) Seyboth Wild

(10) Stricker vs Johnson

Cobolli vs Ficovich

Collignon vs Bu

Bellucci vs (32) Gakhov

(11) Rodionov vs Dougaz

Brouwer vs Pow

Pellegrino vs Noguchi

Laaksonen vs (22) Virtanen

(12) Diaz Acosta vs Shimabukuro

Samuel vs Bellier

Tseng vs Wu

Kudla vs (26) Passaro

(13) Mmoh vs Andreev

Madaras vs Valkusz

Ionel vs Lokoli

Gombos vs (31) De Alboran

(14) Kovacevic vs Collarini

De Jong vs Hsu

Kuzmanov vs Chung

Couacaud vs (28) Brancaccio

(15) Martinez vs Medjedovic

Berankis vs Navone

Harris vs Ritschard

Maestrelli vs (25) Gaston

(16) Piros vs De Loore

Llamas Ruiz vs Neuchrist

Klein vs Kopriva

Mochizuki vs (18) Grenier