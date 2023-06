Tabellone Wta Berlino 2023: Sabalenka guida il seeding, nessuna italiana al via

Il tabellone del torneo Wta di Berlino 2023, con tante big del circuito femminile e nessuna italiana all’interno del main draw. Sull’erba tedesca, dunque, non troviamo per il momento giocatrici azzurre, ma ci sono la testa di serie numero uno Sabalenka, e poi Rybakina, Gauff, Kvitova e tante altre tenniste di spicco. Di seguito allora ecco il tabellone costantemente aggiornato per quanto riguarda il Wta di Berlino.

PRIMO TURNO

(1) Sabalenka vs Q

Kudermetova vs Zheng

Alexandrova vs Samsonova

Siniakova vs (5) Gauff

(3) Garcia vs Lisicki

Q vs Q

Podoroska vs Masarova

Pliskova vs (7) Kvitova

(6) Sakkari vs Cornet

Azarenka vs Sasnovich

Andreescu vs Vondrousova

Q vs (4) Jabeur

(8) Kasatkina vs Martic

Q vs Blinkova

Vekic vs Gracheva

Q vs (2) Rybakina