Settecolli 2023, terza giornata oggi in tv: canale, orari e diretta streaming nuoto

Tutto pronto per la terza ed ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023 di nuoto. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell’iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il titolo e conquistare gli ultimi biglietti per i Mondiali di Fukuoka di luglio. Si preannuncia spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 24 giugno con le batterie del mattino, mentre alle ore 18.00 avranno inizio le finali. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari di tutte le gare della terza giornata del Settecolli 2023 e come seguirle in diretta.

STREAMING E TV – Tutte le gare, sia della sessione mattutina che di quella pomeridiane, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati di entrambe le sessioni, ma anche con una diretta testuale delle finali a partire dalle ore 18.00 per non perdersi davvero nulla.

SEGUI IL LIVE DELLE FINALI

SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

NUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO

Programma terza giornata Settecolli 2023

DOMENICA 25 GIUGNO

Batterie e serie lente – Dalle ore 10.00

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili

Sessione pomeridiana – Dalle ore 18.00

50m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m dorso femminili

50m farfalla maschili

200m farfalla femminili

200m rana maschili

200m rana femminili

200m stile libero maschili

400m stile libero femminili

200m misti maschili

200m misti femminili

1500m stile libero maschili