Wimbledon 2023, Mirra Andreeva non si ferma: la 16enne russa batte Potapova e vola agli ottavi

Non smettere di stupire la giovanissima Mirra Andreeva, che grazie al successo per 6-2 7-5 ai danni della connazionale Potapova si è qualificata per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Un risultato estremamente prestigioso per la talentuosa russa, classe 2007 (!), che dopo il match point è scoppiata in lacrime. Balzata agli onori di cronaca per l’exploit di Madrid, si è poi ripetuta qualche settimana dopo al Roland Garros, centrando il terzo turno partendo dalle qualificazioni. Sui prati di Church Road però è riuscita a fare ancora meglio, nonostante una superficie come l’erba fosse totalmente nuova per lei.

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA

Dopo aver vinto tre match nel tabellone cadetto, è riuscita a farsi largo anche nel main draw, conquistando altre tre vittorie e diventando la quarta giocatrice più giovane di sempre a raggiungere la seconda settimana a Wimbledon (dopo Gauff, Karatantcheva e Sharapova). Un traguardo insperato, essendo appena il secondo slam della sua carriera, ma ampiamente meritato. Sulla sua strada troverà ora Madison Keys, specialista dell’erba e imbattuta da otto match: vietato però smettere di sognare.