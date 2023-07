Roma, il CEO Souloukou sul nuovo stadio: “L’incontro con il sindaco è andato bene”

Lina Souloukou, CEO della Roma, ha commentato ai microfoni di radio New Sound Level fm90 l’incontro a Palazzo Senatorio con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per discutere del nuovo stadio a Pietralata: “E’ andato bene, ma per lo stadio c’è molto da lavorare. Il sindaco ha gradito la nuova maglia“. A margine del confronto, la società ha infatti regalato a Gualtieri la nuova divisa giallorossa.