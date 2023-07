Napoli, idea Ko Itakura per sostituire Kim: il difensore piace anche al Tottenham

Tra i profili individuati dal Napoli per sostituire Kim Min-jae (a un passo dal Bayern Monaco) c’è anche quello di Ko Itakura. Il difensore giapponese, 26 anni, sta facendo molto bene al Borussia Moenchengladbach ed ha attirato l’interesse di tanti top club europei. Tra questi proprio il Napoli, ma anche il Tottenham, a caccia di un nuovo innesto per rinforzare la difesa. A riportarlo è Sky Sport DE, che rivela però come sia difficile che Itakura possa lasciare la Bundesliga già in estate, vista l’assenza di alternative tra le fila del club tedesco. Napoli e Spurs rimangono comunque alla finestra in attesa di sviluppi.