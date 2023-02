Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Scandicci batte Pinerolo in quattro set

Vittoria casalinga per la Savino Del Bene Scandicci, che nella quinta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley ha sconfitto in quattro set la Wash4green Pinerolo (25-18, 23-25, 25-22, 25-16). Per le toscane di coach Barbolini si tratta della quindicesima vittoria in campionato, grazie alla quale difendono il secondo posto i classifica.

LA PARTITA – Scandicci parte subito con un break nel primo set e allunga sul 5-1. Pinerolo prova a raggiungere le avversarie ma non va oltre i tre punti di distanza, le padrone di casa dominano la parte finale con sei punti consecutivi dal n18-16 al 24-16 chiudendo i conti sul 25-18. Secondo set equilibrato e con Scandicci avanti fino al 16-16, poi ottima reazione delle ospiti che con due punti decisivi per l’allungo sul 22-24 rimettono in parità i set chiudendo sul 23-25. Pinerolo avanti all’inizio del terzo set, ma questa volta sono le padrone di casa a reagire sul finale e avere la meglio sul 25-22. Scandicci chiude i conti con un quarto set dominato e deciso dai nove punti consecutivi dall’8-8 al 17-8 per il 25-16 finale.