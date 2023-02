Juve Women, il coming out di Boattin e Sembrant: “L’amore ti fa sentire vivo”

Dopo il coming out effettuato questa mattina dall’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria Jankto, anche due calciatrici della Juventus Women, hanno dichiarato grazie ad un video, la loro relazione. Lisa Boattin e Linda Sembrant hanno raccontato parte del loro rapporto, esortando l’amore: “Ognuno deve sentirsi bene con se stesso. La nostra relazione è iniziata grazie alla Juventus. Insieme abbiamo condiviso tante emozioni. L’amore ti fa sentire vivo e ognuno deve essere libero di essere quello che è e sentirsi bene con se stesso”. Sull’esperienze vissute insieme Sembrant ha poi raccontato: “La mia seconda stagione alla Juve abbiamo fatto un grande campionato, ma io mi sono fatta male al ginocchio. Quando la squadra ha alzato il trofeo io ero al letto prima dell’operazione”. Boattin ha confermato: “Un momento bellissimo e molto significativo per lo Scudetto, ma triste perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)