Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: quinta vittoria di fila per Firenze: Cuneo battuto in cinque set

Quinta vittoria consecutiva per Il Bisonte Firenze, che ha battuto il Cuneo Granda S. Bernardo in cinque set (25-18, 22-25, 25-19, 20-25, 15-17) nella sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Carlo Parisi hanno avuto la meglio nella splendida battaglia contro la squadra Massimo Bellano, conquistando due punti che le fanno salire a quota 26 in nona posizione.

CALENDARIO 19^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

IL TABELLONE DEI PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Dopo un avvio equilibrato (3-3), Cuneo allunga sul 6-3 e rimane avanti per tutto il primo set nonostante qualche rischio sull’8-7 e sul 14-13, chiudendo con sette punti di vantaggio sul 25-18. Le padrone di casa partono a tutta nel secondo parziale con subito tre punti consecutivi per il 3-0. Parità sul 15-15, nuovo allungo Cuneo sul 18-15 e di nuovo equilibrio sul 20-20, e ad avere la meglio sul finale è Firenze che chiude con quattro punti di fila sul 22-25. Primo break delle ospiti sul 2-4 del terzo set, ma Cuneo pareggia sul 4-4 e allunga sul 7-4 rimanendo avanti per tutto il parziale e chiudendo con sei punti di vantaggio sul 25-19. Ma ancora una volta arriva la reazione di Firenze, che domina il finale di un quarto set equilibrato firmando cinque punti consecutivi dal 18-19 al 18-24 e chiudendo sul 20-25. Grande battaglia anche al tre-break, dove le ragazze di Carlo Parisi hanno avuto la meglio sul 15-17.