Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano domina Casalmaggiore, bene anche Vero Volley e Busto Arsizio

La Prosecco Doc Imoco Conegliano non si ferma più. Le ragazze di Santarelli hanno battuto anche il Trasportipesanti Casalmaggiore in tre set (23-25, 13-25, 24-26) nella sesta giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley, portandosi a casa la ventesima vittoria consecutiva tra competizioni nazionali e internazionali. Per le padrone di casa, invece, si tratta della terza sconfitta di fila. Primo set equilibrato e con Casalmaggiore avanti fino al 13-13, e dopo un botta e risposta tra le due squadre fino al 20-20 Conegliano riesce ad avere la meglio sul finale chiudendo sul 23-25. Secondo set dominato dalle Pantere, sempre avanti dal 3-3 e con dodici punti di vantaggio sul finale (13-25), mentre nel terzo set è battaglia fino agli ultimi punti, con le ospiti che annullano un set point alle lombarde chiudendo sul 24-26.

Vittoria in rimonta per la Vero Volley Milano in casa di Vallefoglia (25-20, 15-25, 21-25, 22-25). Dopo un primo set deciso dai quattro punti finali in favore delle padrone di casa (25-20), le ospiti reagiscono dominando il secondo set, chiuso con dieci punti di vantaggio (15-25). Nel terzo set Vallefoglia è avanti dal 10-10 al 20-20, ma con ben nove punti consecutivi la Vero Volley vola dal 20-15 al 20-24 chiudendo i conti sul 21-25. Nell’ultimo set Milano chiude i conti, non senza rischi, sul 22-25.

Dominio dell’E-Work Busto Arsizio nel derby lombardo contro la Volley Bergamo 1991 (25-17, 25-16, 25-22). Due primi set dominati dalle farfalle di Marco Musso, sempre avanti dal 4-4 nel primo parziale (25-17) e dall’inizio del secondo (25-16). Terzo set più equilibrato, con le rossoblù pericolose e a un passo da pareggio in varie occasioni, ma Busto riesce a chiudere i conti sul 25-22. Le ragazze di Musso salgono così a quota 28 punti in sesta posizione, stesso punti delle bergamasche in ottava.