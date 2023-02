Basket, Coppa Italia Serie A1 2023: Brescia riesce nell’impresa, battuta la Virtus Bologna in finale

Brescia batte a sorpresa la Virtus Bologna x-x nella finale di Coppa Italia di Serie A1 di basket 2023. La squadra di Magro, arrivata al torneo con una serie di 6 sconfitte in fila in campionato, compie l’impresa e vince la prima Coppa Italia della sua storia da testa di serie numero 8. Brescia domina i primi tre quarti andando in vantaggio anche di 18 punti per poi farsi recuperare dalla squadra di Scariolo, trascinata da un super Belinelli autore di 24 punti in 23 minuti. Nel finale Brescia riesce a vincere la lotta punto a punto degli ultimi 5 minuti grazie a Della Valle che mette a segno 26 punti e 6 assist. Bologna paga a caro prezzo il brutto inizio e le prestazioni deludenti di Teodosic, non in grande condizione fisica, e Shengelia.

Primo quarto con Brescia che parte subito bene mettendo a segno i primi 5 punti del match. La Virtus fatica a entrare in partita e grazie a un buon Mickey, 5 punti nei primi 10 minuti, riesce a rimanere vicina alla Germani. I big di Bologna faticano a entrare in partita con Shengelia e Teodosic che tirano male dal campo. Scariolo inserisce le seconde linee e riesce a chiudere il primo quarto sotto di un punto sul 16-17.

Nel secondo quarto Belinelli guida la Virtus con due triple a distanza di pochi possessi che tengono a galla i suoi, 8 punti in 8 minuti per la guardia ex San Antonio Spurs. Brescia sembra però essere in gran serata e, trascinata dai 12 punti di Della Valle e i 9 di Burns dalla panchina, scappa di nuovo via e trova il massimo vantaggio a fine secondo quarto con Petrucelli che firma il 30-40 dopo i primi 20 minuti.

Nel terzo quarto Bologna continua a faticare e il rendimento offensivo di Brescia continua a essere ottimo grazie a uno scatenato Della Valle. La squadra di Magro trova il massimo vantaggio, 18 punti sul 38-56, grazie a una tripla con fallo segnata da Petrucelli. La Virtus prova a scuotersi e con Hackett e Mickey riesce a riavvicinarsi sul 47-59. Due buone difese della squadra di Scariolo permettono a Belinelli e compagni di andare all’ultimo quarto sotto di 10 punti sul 51-61.

Nel quarto quarto Scariolo decide di cambiare modo di difendere passando alla zona. L’attacco di Brescia va in rottura prolungata in fase offensiva aprendo un parziale negativo di 9-0 che permette a Bologna di rientrare e andare sul 60-64 a 6 minuti dalla fine. Uno scatenato Belinelli porta la Virtus a -1 con altre due triple. Il finale diventa una lotta punto a punto in cui ha la meglio Brescia.